WOLFSBURG (IT-Times) - Den Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) für die Fertigung von Elektrofahrzeugen will Volkswagen zunächst in Zwickau einführen. Doch auch in Dresden tut sich Einiges. Das Fahrzeugwerk Zwickau wird als erster Standort der Marke Volkswagen ab 2019 ein Modell auf der Basis des...

Den vollständigen Artikel lesen ...