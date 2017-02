Schlaf ist in unserer Gesellschaft nur dann wichtig, wenn es ein Problem damit gibt. Das muss sich schleunigst ändern. Denn Schlaf ist keine Zeitverschwendung, sagt die Autorin des Buches "Schlaft doch, wie ihr wollt".

WirtschaftsWoche: Warum hat das Schlafen so einen schlechten Ruf?

Stephanie Grimm: Zum einen wird Schlaf in unserer Gesellschaft gerne mit Faulheit und Trägheit gleichgesetzt. Zum anderen ist er so etwas wie der schwarze Fleck des Lebens, eine Zeit, in der sich unser Bewusstsein abschaltet - und das war bisweilen angstbesetzt. Früher wurde er auch mit dem Tod verbunden und als "gefährlicher Zustand" gesehen.

Ändert sich das nicht schon längst?

Es findet langsam ein Umdenken statt, aber das wird wohl noch eine Weile dauern. Wir sehen den Schlaf oft genug noch als verlorene Lebenszeit oder als Zeitverschwendung. Auch wenn die Schlafforschung noch relativ jung ist, so zeigt sich doch, dass Schlaf auch gesundheitsfördernd ist - und das muss noch mehr Platz in der Gesellschaft finden.

Wie soll das gehen?

Wir brauchen eine kulturelle Umcodierung des Schlafes - von uncool zu cool. Vielleicht auch eine gesundheitspolitische Kampagne, die zeigt, wie gut uns Schlaf eigentlich tut. Das könnte ähnlichen Erfolg haben, wie beim Thema Rauchen. Obwohl man schon in den 1960er Jahren wusste, dass es ungesund ist, brauchte es eine öffentlichkeitswirksame Kampagne und das Verbot ...

