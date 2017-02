Auf der Energy Storage in Düsseldorf (14.-16.03.2017) präsentiert die AKASOL GmbH erstmals den Prototypen ihres neuen GridSense-fähigen Photovoltaik-Speichers "neeoBASIX". Das intelligente und flexibel skalierbare Batteriesystem ist mit dem Home Energy Management System "GridSense" der Alpiq InTec Gruppe (Zürich, Schweiz) ausgestattet. Die Energiespeicher sollen in wenigen Monaten in den Leistungsklassen 6,5 und 13 kWh erhältlich sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...