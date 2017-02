Frankfurt - Die Ölpreise bewegten sich in den vergangenen Wochen in recht ruhigen Bahnen, so die Analysten der DekaBank.Laut Umfragen von Bloomberg hätten die OPEC-Mitglieder ihre Ölförderung im Januar weiter reduziert. Die zehn OPEC-Länder, für die die beschlossenen Fördermengenkürzungen gelten würden, hätten wohl gut 80% ihrer Hausaufgaben bereits erledigt. Rechne man jedoch das Plus an Ölförderung hinzu, welches von denjenigen OPEC-Ländern komme, die von der Fördermengenkürzung ausgenommen seien (Iran, Nigeria und Libyen), hätten die OPEC-Mitglieder insgesamt nur 60% der Vereinbarung bislang umgesetzt.

