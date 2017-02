Bad Marienberg - ZEW-Präsident Prof. Achim Wambach, Ph.D. ist für die Dauer der Erstellung eines Sondergutachtens zur Evaluation des Risikostrukturausgleichs als neues Mitglied in den wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim Bundesversicherungsamt berufen worden, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung.

