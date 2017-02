DividendenAdel im Babyfieber und lange bevor der kleine Julian Röhl am Montagmorgen auf die Welt gekommen ist, hat der Papa natürlich schon die passenden Aktien abgecheckt. Kinder sind schließlich nicht nur Liebe, Leben und Zukunft - das Leben als Eltern hat auch gewisse wirtschaftliche Implikationen. Und irgendwie wäre es doch ganz cool, wenn man sich das, was man für Windeln, Kleidung, Spielzeug und sonstigen Baby-Kram ausgibt, über Dividenden und Kursgewinne zurückholen könnte. Windeln.de ging in die Hose Dieses Kalkül kann allerdings auch in die Hose gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ausgerechnet die einzige reinrassige Baby-Aktie auf dem deutschen Kurszettel hat Anlegern horrende Verluste eingebrockt. Der Online-Shop...

