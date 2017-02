DÜSSELDORF (dpa-AFX)- Immer neue Rabattschlachten und weniger Kunden in den Innenstädten haben im vergangenen Jahr die Umsätze der deutschen Schuhhändler weiter sinken lassen. "Der Schuheinzelhandel ist mit dem Jahr 2016 überwiegend nicht zufrieden", sagte die Präsidentin des Bundesverbands des Deutschen Schuheinzelhandels, Brigitte Wischnewski, am Dienstag zum Start der internationalen Schuhmesse GDS (bis 9.2.) in Düsseldorf. Von den Rückgängen seien vor allem kleinere Schuhgeschäfte betroffen gewesen, während der Onlinehandel mit Schuhen weiter gewachsen sei. Insgesamt habe der deutsche Schuhfachhandel im vergangenen Jahr ein Umsatzminus um zwei Prozent auf gut acht Milliarden Euro hinnehmen müssen./uta/DP/jha

