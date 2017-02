EXCHANGE NOTICE 7 February 2017 SHARES



LIQUIDITY PROVIDING FOR PRIVANET GROUP OYJ'S SHARE ENDS



The market making in accordance with the LP agreement between Privanet Group Oyj and S-Bank Ltd for the share of Privanet Group Oyj will end on 7 March, 2017.



Company name: Privanet Group Oyj --------------------------------- Trading code: PRIVA --------------------------------- Issuer code: PRIVA --------------------------------- ISIN code: FI4000153515 --------------------------------- Orderbook id: 122403 ---------------------------------



Liquidity Provider (LP): S-Bank Ltd Liquidity Providing ends: 7 March, 2017



Nasdaq Helsinki Global Listing Services



TIEDOTE 7.2.2017 OSAKKEET



MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) PRIVANET GROUP OYJ:N OSAKKEELLE PÄÄTTYY



Privanet Group Oyj:n ja S-Pankki Oy:n välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus Privanet Group Oyj:n osakkeelle päättyy 7.3.2017.



Yhtiön nimi: Privanet Group Oyj --------------------------------------------- Kaupankäyntitunnus: PRIVA --------------------------------------------- Liikkeeseenlaskijatunnus: PRIVA --------------------------------------------- ISIN-koodi: FI4000153515 --------------------------------------------- Order book ID: 122403 ---------------------------------------------



Markkinatakaaja (LP): S-Pankki Oy Markkinatakaus päättyy: 7.3.2017



Nasdaq Helsinki Global Listing Services