Der Elektrofahrzeughersteller Tesla (WKN:A1CX3T) hat soeben den Termin für die Präsentation seiner jüngsten Q4-Ergebnisse festgesetzt. Das Unternehmen soll die vierten Quartalsergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres am Mittwoch, den 22. Februar, veröffentlichen. Das Quartal rundet ein Jahr riesigen Wachstums beim Fahrzugabsatz ab und markiert das erste Berichtsquartal, in das die im November durchgeführte Übernahme von SolarCity miteinfließt.



Bei folgenden Schlüsselbereichen sollten Investoren genau hinschauen, wenn Tesla am 22.Februar seine Quartalsergebnisse präsentiert.

Die wichtigste Frage: Läuft die Einführung des Model 3 nach Plan?

Für Tesla wird dieses Jahr wegweisend werden. Das Unternehmen plant für 2017 die entscheidende Markteinführung seines ersten massentauglichen Elektrofahrzeugs: dem Model 3 ....

