DUBAI (Dow Jones)--Der US-Technologiekonzern IBM testet zusammen mit mehreren staatlichen Stellen in Dubai die Blockchain-Technologie. Die International Business Machines Corp (IBM) erhofft sich davon eine Verbesserung der Effizienz bei der Nachverfolgung des Imports und Exports von Gütern in dem Handelsdrehkreuz im Nahen Osten. Der Konzern arbeitet mit Dubai Customs, Dubai Trade und dessen IT-Dienstleister Dutech zusammen, um die Nutzung von Blockchain als Handelsfinanzierungs- und Logistiklösung zu erforschen, wie IBM mitteilte.

Die Blockchain-Technologie ist vor allem durch die Verwendung bei Krypto-Währungen wie Bitcoin bekannt geworden. Sie wird weltweit vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche genutzt, ist aber auch für andere Geschäftsfelder wie dem Management von Lieferketten interessant.

Eine Blockchain ist eine verschlüsselte Datenbank, in der alle Transaktionen in Blocks hinterlegt sind. Jede neue Transaktion generiert einen neuen Block, um den die Datenbank bzw. das Register erweitert wird. Die Transaktionen können ähnlich wie bei Peer-to-Peer-Anwendungen direkt zwischen zwei Teilnehmern erfolgen. Die in der Datenbank enthaltene Informationen sind dezentral auf vielen Rechnern gespeichert - das sorgt nicht nur für Transparenz, sondern macht eine Manipulation der Daten schwierig, erhöht also die Sicherheit.

Mehr Transparenz, weniger Betrug

In Dubai sollen mit Hilfe von Blockchain-basierten Lösungen Verträge auf Papier durch sogenannte "Smart Contracts" ersetzt werden. Damit soll die komplexe Dokumentation für die Nachverfolgung, den Versand und Bewegung von Gütern verringert werden. Zudem könnten die Akteure Echtzeitinformationen über die Waren und den Lieferstatus erhalten, teilte IBM mit.

"Die Technologie wird dabei helfen, die Sicherheit und Transparenz zu verbessern und Betrugsfälle wie zum Beispiel Geldwäsche verringern", sagte Arvind Krishna, ein hochrangiger Manager für Forschung bei IBM, dem Wall Street Journal.

Ohne viel eigenes Öl hat Dubai seine Häfen und Freihandelszonen genutzt, um zu einem wichtigen Drehkreuz für den Handel im Nahen Osten zu werden. Das Emirat verbindet die Märkte in Asien mit jenen in Afrika, Europa und darüber hinaus. Der Außenhandel mit anderen Gütern außer Öl hatte laut dem Statistikbüro von Dubai in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 ein Volumen von rund 259 Milliarden US-Dollar.

Dubais Regierung hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass alle Transaktionen bis 2020 in die Blockchain verlagert werden sollen.

Noch wird Blockchain noch nicht weitreichend kommerziell genutzt, aber viele große globale Unternehmen wie Wal-Mart testen die Technologie. Im Zuge der Dubai-Lösung kündigte IBM zudem an, mit an der Handelsfinanzierung beteiligten Banken zusammenzuarbeiten.

