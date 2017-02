Neuer Ärger für die Deutsche Bank: Deutschlands größtes Geldhaus steht in Israel unter Verdacht, es mit den Steuern nicht so genau genommen zu haben. Daher wurde Landeschef Boaz Schwartz vorübergehend festgesetzt, wie die Steuerbehörde des Landes am Dienstag mitteilte. Inzwischen sei er aber gegen Kaution wieder auf freiem Fuß.

