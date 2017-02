Frankfurt - Die Ölpreise sind gestern um bis zu 2% gefallen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent handele am Morgen unterhalb von 56 USD je Barrel, WTI bei rund 53 USD je Barrrel. Ein festerer US-Dollar und der erneute Anstieg der Ölbohrungen in den USA hätten die Preise unter Druck gesetzt. Zudem laste das rekordhohe Niveau an spekulativen Netto-Long-Positionen auf den Preisen.

