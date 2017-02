Hü und hott in den Ölpreisen. Erst in der vergangenen Woche konnten die Ölpreise sich stabil behaupten. Doch die gestrige Aufwertung des US-Dollar und Schwäche im Euro drückt die Stimmung für Brent und WTI. Zudem steigt im Markt die Erwartung an, dass die US-Rohölbestände weiter ansteigen. So fiel der Ölpreis gestern und heute setzt sich diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...