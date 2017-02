In den letzten Tagen konnte die Elektrovaya-Aktie 30-40 Prozent ansteigen. Grund für diesen drastischen Anstieg ist eine Allianz, die der Konzern mit fünf anderen Unternehmen eingegangen ist. Zusammen will man eine Batteriezellfabrik in Deutschland bauen. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR verrät Ihnen mehr. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Electrovaya auch um den DAX, BMW, Daimler, Tesla, BYD und Organovo. Das Interview finden Sie HIER.