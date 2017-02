Die US-Berichtssaison geht auch in dieser Woche ungebremst weiter. So steht heute zum Beispiel die Bilanz von Disney auf der Agenda. Was erwartet wird und wie es im Vorfeld um die Aktie steht, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit dem Dow Jones und mit den Aktien von Twitter, Nvidia und GrubHub auseinander. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.