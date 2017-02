07.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Die Dividende bleibt bei 57 Cent wie 2015. Ca 50 % des zehnprozentiges Umsatzzuwachs 2016 ist organisch. Das Konzernergebnis 2016 sank wegen Restrukturierungskosten in den USA um 5 % auf 61 Mio. Euro. CEO Herbert Ortner: "Ich bin ein Fan des Freihandels, wir können uns beruhigt zurücklehnen. Wir produzieren fast alle Komponenten in den USA." boersenradio.at im...

Den vollständigen Artikel lesen ...