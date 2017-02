Gerade in den begehrten Metropolen Deutschlands werden einer Studie zufolge nicht nur zu wenige Wohnungen gebaut. Vielmehr mangelt es auch an passenden Angeboten. Das sorgt für Druck auf Mieten und Kaufpreise.

Ein starker Zuzug und ein Mangel passender Wohnungen verschärfen einer Studie zufolge die Wohnungsnot in Metropolen. Es würde weiter nicht nur zu wenig gebaut, sondern auch am Bedarf vorbei, heißt es in einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und dem Immobilienspezialisten Deutsche Invest Immobilien. Das anhaltend knappe Angebot an bezahlbarem Wohnraum sorgt somit weiter hohe Mieten, vor allem in den Metropolen.

"Mehr als 88.000 neue Wohnungen jährlich müssten bis 2020 alleine in den sieben Großstädten entstehen", heißt es in der Analyse. Weitere 85.600 Wohnungen würden bis dahin in begehrten Städten mit über 100.000 Einwohnern gebraucht. Bundesweit müssten jährlich 385.000 Wohnungen bis 2020 errichtet werden.

Doch bisher deckt der Neubau den Angaben zufolge bei weitem ...

