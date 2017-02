BANGALORE (IT-Times) - Der US-amerikanische Softwareanbieter Salesforce.com Inc. will seine Cloud Computing-Aktivitäten künftig besser analysieren und evaluieren können. Dafür setzt man auf Lösungen des indischen IT-Dienstleisters Infosys Ltd. Vor allem Unternehmenskunden soll es mit der Lösung, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...