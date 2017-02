Zürich (ots) -



Im Mietwohnungsmarkt und im Büromarkt gibt es kaum noch Luft nach

oben - die Preise befinden sich mehrheitlich im Abwärtstrend. Auch im

Investmentmarkt ist ein oberer Preisplafond erreicht. Nur im

günstigen und mittleren Wohneigentumssegment manifestiert sich eine

gegenläufige Tendenz mit weiter leicht steigenden Preisen. Dies zeigt

der heute publizierte Immobilienmarktbericht von CSL Immobilien mit

Daten und Erkenntnissen zum Wirtschaftsraum Zürich und zur gesamten

Schweiz.



Wohnmarkt: Sinkende Zuwanderung wirkt sich aus



Im Wirtschaftsraum Zürich war bei den Mietpreisen im vergangenen

Jahr generell eine Plafonierung zu beachten. Gründe dafür sind die

weiterhin starke Wohnbautätigkeit und eine gleichzeitig leicht

zurückgehende Nachfrage. Dabei dürfte sich insbesondere die zurzeit

deutlich sinkende Zuwanderung auswirken. Beim Wohneigentum stiegen

die Preise zwar in vielen Regionen noch leicht an, aber weniger stark

als in den Vorjahren. Dank der günstigen Hypothekarzinsen blieb die

Nachfrage nach Stockwerkeigentum und Einfamilienhäusern insbesondere

im günstigen und mittleren Preissegment weiterhin hoch. Insgesamt

setzte sich im Wohnmarkt das Soft Landing fort. Eine Trendumkehr ist

2017 weder im Miet- noch im Eigentumsmarkt absehbar. Die

Vermarktungsrisiken dürften insbesondere im Mietwohnungsmarkt weiter

steigen.



Grosse Unterschiede bei Insertionsdauern



Auf regionaler Ebene betrachtet zeigen sich im Wohnmarkt des

Wirtschaftsraums Zürich teils drastische Unterschiede. Während freie

Wohnungen in der Stadt Zürich immer noch absolute Mangelware sind,

weist der zweite Agglomerationsgürtel Sättigungstendenzen auf. Sind

Wohnentwicklungen dort preislich falsch positioniert, resultieren bei

Erstvermietungen immer häufiger Leerstände.



Die regionalen Unterschiede zeigen sich bei der Länge der

durchschnittlichen Insertionsdauer von Mietwohnungen sehr deutlich

(siehe Tabelle). In der Stadt Zürich und in der Region Zimmerberg ist

eine Wohnung 13 Tage ausgeschrieben. Auch das Glattal/Furttal sowie

Winterthur, Zug und das Zürcher Oberland weisen mit 14 bis 22 Tagen

Insertionsdauer tiefe Werte aus. Im Weinland, im Knonauer Amt und in

der Region Pfannenstiel dauert eine Vermietung rund fünf Mal so lange

wie in der Stadt Zürich.



Büromarkt: Angebotsüberhang wird grösser



In den 20 grössten Schweizer Agglomerationen waren Ende 2016 rund

2 Mio. m2 Büronutzfläche auf dem Markt (verfügbare Fläche in den

nächsten 6 Monaten). Dies entspricht einem Zuwachs von rund 18%

gegenüber dem Vorjahr. In den beiden Finanzzentren Zürich und Genf

weiteten sich die verfügbaren Flächen um je rund 25% aus. In Basel

und Bern mit ihrer anderen Nachfragestruktur waren Ende 2016 weniger

Flächen verfügbar.



Büros in der Zürcher City wieder gefragt



In der Stadt Zürich stieg das Büroflächenangebot innert

Jahresfrist insgesamt auf 322 727 m2 an (+14%), in der City sank es

jedoch auf 104 277 m2 (-15 %). Dies ist einerseits auf die hohe

Neu-bautätigkeit an den mittlerweile etablierten Bürostandorten in

Aussenquartieren wie Oerlikon und Zürich West zurückzuführen,

andererseits bleiben gute Objekte an zentralen Lagen weiterhin

gefragt. Die City hat sich von den Standortverlagerungen und

-optimierungen der grossen Finanzinstitute während der letzten Jahre

erholt. Viele der damals betroffenen Objekte wurden renoviert und

profitieren nun von einer starken Nachfrage kleinerer Unternehmen aus

Branchen wie Consulting und Bildung. Besondere Gunst geniessen in

Zürich Standorte in Gehdistanz zu S-Bahn-Stationen wie Hardbrücke,

Oerlikon und Altstetten - nur eine Anbindung mit dem Tram genügt

vielen Mietern nicht mehr.



Viele Projekte in der Pipeline



Nach der starken Bautätigkeit der letzten Jahre ist das Mittlere

Glattal mit Gemeinden wie Dübendorf, Opfikon und Wallisellen zurzeit

von starken Büroleerständen geprägt. Das Angebot in dieser Region

belief sich Ende 2016 auf 234'700 m2, was mehr als einer Verdoppelung

entspricht. Hinzu kommt eine grosse Pipeline mit Projekten wie The

Circle, First District oder dem Aquatikon, das noch immer auf seine

Auslösung wartet.



Der wahre Markt spielt bei den Incentives



Die am Büromarkt sichtbare Mietpreisentwicklung ist generell mit

Vorsicht zu interpretieren, da die vorliegenden Daten nur die

angebotenen Mietzinse widerspiegeln. Unsichtbar bleiben dabei

Incentives wie mietfreie Zeit, die Finanzierung des Innenausbaus oder

vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten. "Bei den Incentives spielt der

wahre Markt", sagt Giuliana De Rinaldis, Mitglied der

Geschäftsleitung bei CSL Immobilien. Mietinteressenten können ihre

Forderungen immer mehr durchsetzen. Der Büromarkt bleibt deshalb in

den nächsten Jahren weiterhin ein Mietermarkt. Gleichzeitig führen

die Incentives zu einem intransparenten Markt - die Angebote sind für

Interessenten weniger gut vergleichbar.



Investmentmarkt: Druck auf Renditen hält an



In der CSL-Investorenbefragung Ende 2016 bekundeten viele Akteure

die Absicht, mangels alternativer Anlagemöglichkeiten weiter in das

Wachstum ihrer Immobilienportfolios zu investieren. Der Druck auf die

Renditen dürfte deshalb anhalten. 2016 reduzierte sich die von den

Investoren in Kauf genommene Netto-Anfangsrendite bei erstklassigen

Büroimmobilien weiter von 2.75% auf 2.50%. Bei erstklassigen

Wohnüberbauungen stieg sie leicht von 2.25 % auf 2.50 %, verharrt

aber auf einem historisch tiefen Niveau. Wer eine bessere Rendite

erwirtschaften will, investiert in zweit- und drittklassige Objekte.

"Dies ist jedoch im aktuellen Marktumfeld bei sinkenden Mieten und

Vermietungsproblemen an weniger attraktiven Lagen mit wachsenden

Risiken verbunden", sagt Yonas Mulugeta, CEO von CSL Immobilien.



