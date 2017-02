Wirtschaft, Sicherheit, Bildung. Die FDP NRW hat ihre Strategie für den anstehenden Wahlkampf vorgestellt. In der "kleinen Bundestagswahl" setzen die Liberalen alles auf eine Karte. Und die heißt Christian Lindner.

Das Boui Boui im Düsseldorfer Stadtteil Bilk passt zur FDP: eine alte Fabrik im industriellen Stil. Minimalistisch, modern und bodenständig. So wollen die "Freien Demokraten", wie die liberale Partei Deutschlands sich jetzt nennt, zumindest wahrgenommen werden. Drei große Plakatwände warten unter einer weißen Plastikplane darauf enthüllt zu werden. An diesem Dienstag stellt der Partei- und Landesvorsitzende Christian Lindner gemeinsam mit seinem nordrhein-westfälischen Generalsekretär Johannes Vogel die Kampagne der FDP für den anstehenden Wahlkampf im größten Bundesland vor. Im Mai stimmt Nordrhein-Westfalen über einen neuen Landtag ab.

Und das sei immerhin eine "eine Weichenstellung bis ins nächste Jahrzehnt", sagt Lindner. "Nicht ich, nicht die FDP steht im Mittelpunkt dieses Wahlkampfes, sondern das Land", verkündet er leidenschaftlich. Nach anfänglichen Problemen lösen sich die Planen und enthüllen drei Plakate in schwarz-weiß Optik. Mit Christian Lindner im Mittelpunkt.

Die nächsten drei Monate richten sich alle Augen, auch die des politischen Berlins, auf Nordrhein-Westfalen. Als Bundesland mit den meisten Einwohnern, hat der Wahlausgang Signalwirkung für die Bundestagswahlen im September. Wer in NRW verliert, wird erfahrungsgemäß auch auf Bundesebene kaum besser abschneiden - und umgekehrt. Jetzt läuten die Parteien nach und nach ihren Wahlkampf ein. Für die FDP ist es die Chance auf einen Wiedereinzug in den Bundestag. Die Strategie dabei ist klar. Sie heißt Christian Lindner.

Der Parteivorsitzende wird auf deutlich mehr als 1000 Großplakaten in ganz NRW zu sehen sein. Er ist das Gesicht der FDP. Nicht nur im Rheinland, auch als Spitzenkandidat im Bund. Die Wahl im Mai wird also nicht nur ein Testlauf für die Kampagne, sondern auch für Lindner. In Umfragen liegt die NRW FDP aktuell bei sieben Prozent. Im Bund bei sechs Prozent, einen hinter den Grünen. Viele fürchten, dass der doppelt ...

