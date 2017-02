Frankfurt - Eine höhere Risikoaversion der Marktteilnehmer, die sich unter anderem in fallenden Aktienmärkten widerspiegelte, ließ den Goldpreis gestern einen Satz nach oben machen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Das gelbe Edelmetall habe sich um 1,2% auf ein 3-Monatshoch von 1.235 USD je Feinunze verteuert. Selbst ein festerer US-Dollar habe den Preisanstieg nicht verhindern können. Die aufwertende US-Währung habe dazu geführt, dass Gold in Euro gerechnet noch stärker um 1,6% auf 1.150 EUR je Feinunze zugelegt habe, ebenfalls ein 3-Monatshoch. Der Anstieg setze sich heute Morgen fort.

