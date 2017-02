NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihren Rekordlauf wieder aufgenommen. Unterstützung kam vom geringer als erwartet ausgefallenen Defizit in der US-Handelsbilanz. Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial um 0,43 Prozent auf 20 138,24 Punkte zu und erreichte damit den höchsten Stand in seiner über 100-jährigen Geschichte.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte mit plus 0,31 Prozent auf 5184,06 Punkten ebenfalls einen Rekordstand, während dem marktbreiten S&P-500-Index mit plus 0,22 Prozent auf 2297,70 Zählern nur noch etwas mehr als 2 Punkte fehlten.

Der Fehlbetrag in der US-Handelsbilanz war im Dezember auf 44,3 Milliarden US-Dollar gesunken. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Defizit von 45,0 Milliarden Dollar gerechnet./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

