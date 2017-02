Rund um Grammer findet aktuell ein recht komplexer Machtkampf statt. Was es damit genau auf sich hat, erklärt Jochen Kauper, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Zudem erfahren Sie hier, wie sich aktuell positionieren könnten. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Grammer auch um Daimler, Leoni, Bossard, Paragon und Borussia Dortmund. Das Interview finden Sie HIER.