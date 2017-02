Die letzten Monate des Jahres 2016 sind konjunkturell gesehen nicht die Produktivsten. Die deutsche Industrieproduktion lag unter den Erwartungen der Analysten. Dennoch läuft die Gesamtwirtschaft in deutschland sehr gut. Weshalb die jüngsten Konjunkturdaten kein Grund zur Sorge sind und womit Sie in der nächsten Zeit rechnen können, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank die EU-Länder bei denen die Konjunktur noch Unterstützung braucht und welcher Weg der richtige dazu ist.