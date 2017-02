CHICAGO, 07. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elements Global Services, ein in Chicago ansässiges Tochterunternehmen der Elements Holdings Group Inc. & Subsidiaries, das weltweit Dienstleistungen im Bereich der Personalverwaltung anbietet, gab vor kurzem bekannt, dass Matthew Sandall in das Unternehmen eingetreten ist und die Position des Director of UK and European Business Development übernimmt. Matthew Sandall bringt eine über zehnjährige Erfahrung in leitenden Positionen im Vertrieb, in der Geschäftsentwicklung und im Account-Management in seine neue Funktion ein.

"Wir freuen uns sehr, Matthew in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Rick Hammell, Chief Executive Officer bei Elements. "Er ist hoch motiviert und da wir weiterhin in neue globale Märkte expandieren werden, ist es wichtig für uns, mit ihm einen engagierten, erfahrenen Leiter für die internationale Geschäftsentwicklung zu haben. Matthew wird entscheidend zur Optimierung neuer Geschäftsmöglichkeiten im Ausland beitragen."

Als Mitglied des schnell wachsenden Führungsteams von Elements wird Matthew Sandall für die Partnerschaft mit britischen und europäischen Unternehmen verantwortlich sein, die Elements die weltweite Rekrutierung, Verwaltung und Vergütung ihrer Mitarbeiter anvertrauen. Zudem soll er die internationale Präsenz von Elements in diesen Regionen ausbauen.

"Wir haben uns für das neue Jahr hohe Ziele gesetzt", erklärte Matthew Sandall. "Derzeit ist Elements in 135 Ländern tätig. Wir planen, bis Ende 2017 in weitere Länder zu expandieren, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser erfüllen zu können."

Sandall kommt von WebMD zu Elements, wo er als Global Strategic Account Director tätig war. In dieser Funktion generierte er bereits in den ersten sechs Monaten Umsätze von über einer Million US-Dollar und war darüber hinaus für das Management von Neugeschäften mit einem Gesamtvolumen von mehr als 3 Millionen US-Dollar verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei WebMD hatte Sandall verschiedene Positionen bei britischen Unternehmen inne, deren Geschäftsfelder von der Produktion visueller Effekte bis zum digitalen Marketing reichen.

Weitere Informationen zu Elements Global Services finden Sie unter www.elementsgs.com (http://www.elementsgs.com/).

Über Elements Holdings Group Inc. & Subsidiaries

Derzeit ist Elements in über 135 Ländern mit einem Dienstleistungsangebot tätig, das von der klassischen Zeitarbeitsfirma bis zu Employer-of-Record-Services reicht, und bietet Unternehmen aller Größen die Möglichkeit, Brücken zu internationalen Märkten zu schlagen. Mit seinem Komplettangebot an Personaldienstleistungen, seiner Plattform für länderübergreifende Gehaltsabrechnung und dem globalen Netzwerk von Personalmanagementspezialisten liegt der Schwerpunkt des Unternehmens darauf, Lösungen für die Vereinfachung von Personalverwaltung und Arbeitgeber-Compliance zu bieten und so die entscheidenden Elemente für den weltweiten Erfolg seiner Kunden bereitzustellen. Elements Global Services ist ein Tochterunternehmen der Elements Holdings Group Inc. Weitere Informationen finden Sie unter www.elementsgs.com (http://www.elementsgs.com/)

Kontakt:

Tom Donda

Motion PR

tom@motionpr.net

(312) 329-3971

