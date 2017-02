Liebe Leser,

der Energiekonzern E.ON hatte bereits im Dezember angekündigt, verstärkt in den Bereich Elektromobilität zu investieren. Der Stromriese will an diesem gewaltigen Zukunftsmarkt, der sich da in den kommenden Jahren auftut, kräftig mitverdienen. Nun hat man mit dem Autoverleiher Sixt den ersten gewichtigen Partner aus der Autobranche mit ins Boot geholt.

E.ON auf Expansionskurs

E.ON hat dabei vor allem das Geschäft mit den Ladesäulen im Blick. Der Konzern kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...