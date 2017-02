Berlin (ots) -



Erstmalig präsentieren sich über 3.000 Firmen aus 86 Ländern unter einem Dach - Über 70.000 Fachbesucher aus mehr als 130 Ländern erwartet - 2016 wurden weltweit über zwei Milliarden Tonnen Obst und Gemüse erzeugt - Deutschland offizielles Partnerland - Leitmesse des Fruchthandels feiert 25. Geburtstag



Im Jubiläumsjahr werden sich vom 8. bis 10. Februar 2017 rund 3.100 Aussteller aus 86 Ländern auf dem führenden Branchentreffen des weltweiten Fruchthandels präsentieren.



Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: "1993 wurde die FRUIT LOGISTICA aus einem Branchenimpuls heraus gegründet und hat sich auf beindruckende Weise entwickelt: Im ersten Jahr sind wir mit 100 Ausstellern gestartet, in diesem Jahr überschreiten wir erstmals die Dreitausender-Marke. Als globale Leitmesse ist sie ein Pflichttermin für die gesamte Wertschöpfungskette, denn sie bietet nicht nur die besten Geschäftsmöglichkeiten, sondern ist auch eine begehrte Informations- und Innovationsplattform."



Die über 70.000 erwarteten Einkäufer und Fachbesucher aus mehr als 130 Ländern werden erneut von der größten internationalen Ausstellervielfalt profitieren, die je unter einem Dach vereint war.



Deutschland ist offizielles Partnerland



Im Jubiläumsjahr ist das Ausrichtungsland zum ersten Mal auch das Partnerland. Dass Deutschland der größte Verbrauchermarkt in Europa ist, ist bekannt. Zunehmend entwickelt sich deutsches Obst und Gemüse aber auch zum gefragten Exportprodukt. Das liegt zum einen an der streng kontrollierten Qualität deutscher Erzeugnisse und an der Verlässlichkeit der Handelspartner. Zum anderen werden mit Unterstützung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) neue Märkte erschlossen und der bilaterale Handel gefördert. Als erste Anlaufstelle für Fachbesucher aus aller Welt, die sich für deutsche Unternehmen interessieren, dient der Gemeinschaftsstand der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse (BVEO) in der Halle 20. Weitere deutsche Erzeuger und Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette sind in den verschiedensten Hallen der FRUIT LOGISTICA zu finden. (Link zum Virtual Market Place®).



Daten zum Obst- und Gemüsemarkt (weltweit, EU, Deutschland)



Nach aktuell veröffentlichten Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI), Bonn, wurden weltweit im Jahr 2016 circa 1,23 Milliarden Tonnen Gemüse (ohne Melonen) und etwa 800 Millionen Tonnen Obst (mit Melonen) erzeugt. In den grenzüberschreitenden Handel gingen als Frischware knapp zehn Prozent der weltweiten Obstproduktion und knapp vier Prozent der weltweiten Gemüseproduktion.



Die Obsternte der EU fiel im Jahr 2016 mit 38,2 Millionen Tonnen um drei Prozent geringer aus als im Vorjahr. Bei Gemüse dürfte die Ernte 2016 in der EU mit ca. 63,5 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr geringfügig, um ein Prozent, gestiegen sein.



Nach Schätzungen der AMI und des Statistischen Bundesamtes beläuft sich die Obsternte 2016 in Deutschland auf rund 1,32 Millionen Tonnen und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Rekordmenge aus 2014 mit 1,49 Millionen Tonnen wurde somit erneut deutlich verfehlt. Die Marktproduktion von Gemüse stieg 2016 in Deutschland nach AMI-Schätzung mit gut 3,5 Millionen Tonnen um mehr als zwei Prozent. Für den Anstieg sind hauptsächlich Flächenausweitungen verantwortlich, während die Erträge wie im Vorjahr eher unterdurchschnittlich ausfielen.



