SHW AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: SHW AG SHW AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

07.02.2017 / 16:33 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

An die

SHW AG Vorstand Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Per Telefax vorab: +49 7361 5279020 462 2. Februar 2017

Mitteilung nach § 27a Abs. 1 WpHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hinsichtlich der mit dem durch Mitteilung vom 27. Januar 2017 veröffentlichten Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilen wir Ihnen gemäß § 27a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1-4 WpHG mit, dass

1. die Investition eine mittel- bis langfristige Finanzbeteiligung mit dem Ziel der Erzielung von Handelsgewinnen darstellt, in deren Rahmen die Sterling Strategic Value Fund S.A., ehemals bekannt als Sterling Strategic Value Limited, seit 2016 Aktien der SHW AG hält,

2. wir in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses der SHW AG in Betracht ziehen, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen,

3. wir uns vorbehalten, im Interesse einer ausgewogenen Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse mittelbar Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten zu nehmen,

4. wir keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis Eigen- und Fremdfinanzierung, anstreben, uns jedoch eine mögliche Einflussnahme im Rahmen der gesetzlichen Aktionärsrechte auf die Dividendenpolitik der Gesellschaft vorbehalten.

Des Weiteren teilen wir Ihnen gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel mit, dass die von uns unmittelbar erworbenen Stimmrechte ausschließlich mit Eigenmitteln erworben wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Sterling Strategic Value Fund S.A.

Avv: Massimo Pedrazzini Chairman

07.02.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHW AG Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Deutschland Internet: www.shw.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

541629 07.02.2017

ISIN DE000A1JBPV9

AXC0219 2017-02-07/16:34