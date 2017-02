Frankfurt - Weizen verbilligte sich gestern an der Börse in Chicago um 1,8%, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Regenfälle in Teilen des Mittleren Westens und der US-Plains sollten zu einer weiteren Verbesserung der Feuchtigkeitsversorgung des Bodens führen und damit die Aussichten für die nächste US-Ernte verbessern. Weltweit betrachtet bestehe bereits seit Längerem keine Knappheit an Weizen. Vielmehr hätten bereits drei und nun mit der aktuellen Saison sogar vier Jahre mit Überschüssen die weltweiten Reserven auf ein Rekordniveau steigen lassen. Zum Ende der Saison rechne das US-Landwirtschaftsministerium mit 253 Mio. Tonnen. Die Teilnehmer einer Bloomberg-Umfrage würden im Durchschnitt damit rechnen, dass das USDA hieran am Donnerstag in seiner neuen Schätzung keine wesentlichen Änderungen vornehmen werde.

