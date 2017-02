Frankfurt - Die Metallpreise haben gestern fast alle ihre anfänglichen Verluste wieder aufgeholt und teilweise sogar deutlich im Plus geschlossen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Zum heutigen Handelsstart würden sie sich wieder von ihrer schwachen Seite zeigen. Während der festere US-Dollar gestern offenbar kaum eine Rolle gespielt habe, sei er heute Morgen der größte Belastungsfaktor. Die höchste Volatilität habe einmal mehr Nickel verzeichnet. Nach einem Plus von über 2% gestern, gebe das hauptsächlich in der Edelstahlindustrie verwendete Metall am Morgen etwa 1% nach. Die Minenkammer auf den Philippinen habe davor gewarnt, dass die angekündigten Minenschließungen mehr als 1,2 Mio. Leute in die Armut treiben und Investitionen von 22 Mrd. USD im Land verhindern könnten. Noch unklar sei, ob Lagerbestände exportiert werden dürften, was die bevorstehenden Angebotsausfälle auf den Philippinen etwas abfedern würde.

