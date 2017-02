Im Streit um den jüngsten iranischen Raketentest mit den USA meldet sich nun auch das geistliche Oberhaupt, Ajatollah Ali Chamenei, zu Wort: Er forderte die Iraner auf, auf die Drohungen der Trump-Regierung zu antworten.

Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, hat nach dem jüngsten Raketentest seines Landes die Warnungen von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen und zu Kundgebungen aufgerufen. Die Iraner sollten am Jahrestag der Islamischen Revolution am 10. Februar auf die Drohungen antworten, sagte Chamenei am Dienstag in seiner ...

