von Thomas Schmidtutz, Euro am Sonntag Die Jahrespressekonferenz dauerte schon gut anderthalb Stunden, da wurde es Daimler-Chef Dieter Zetsche zu bunt. Man könne, beschied der Manager mit dem charakteristischen Schnauzer den Journalisten, jetzt gern in immer neuen Variationen nach den politischen Entwicklungen in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...