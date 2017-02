Toronto (ots/PRNewswire) -



Unterstützung des Cleantech Equity Fund Ontarios



Um die Erschaffung des Cleantech Equity Fund Ontarios zu

unterstützen, hat die Ontario Capital Growth Corporation

(http://www.ocgc.gov.on.ca/) eine Interessensbekundung

(http://www.ocgc.gov.on.ca/index_en.php?page=cleantech-equity-fund)

herausgegeben, um Fondmanager zu finden.



Mit der Interessenbekundung sollen Fondsmanager identifiziert

werden, die sich mit institutionellen Anlegern wie Unternehmern,

Banken und Rentenfonds zusammenschließen.



Ontario investiert 55 Millionen $, um den Cleantech-Aktienfonds

einzurichten, um private Investitionen im Tausch gegen Anteile in

Clean-Tech-Firmen anzuziehen. Der Fonds ist so gestaltet, dass er auf

die Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung durch innovative,

hochpotente Cleantech-Unternehmen reagiert. Er wird

Cleantech-Unternehmen dabei unterstützen, das Kapital zu erhalten,

dass sie für das Wachstum ihres Unternehmens und für die

Stellenschaffung in Ontario benötigen.



ZITAT



"Wir müssen Ontarios Innovationssystem stärken, um mehr schnell

wachsenden Unternehmen Zugang zu Risikokapital zu geben, dass sie

benötigen, um in der heutigen globalen Wirtschaft zu bestehen. Daher

unterstützt unsere Regierung die Entwicklung neuer

Risikokapitalfonds, die in Cleantechunternehmen investieren werden,

gute Stellen schaffen und unsere Umwelt für alle Bürger Ontarios

sauber und gesund halten."



- Reza Moridi, Minister für Forschung, Innovation und Wissenschaft



"Die Kapitalfinanzierung, wie durch Risikokapital, ist

entscheidend für innovative Startups, Unternehmen in den

Anfangsstadien und für expandierende Unternehmen. OCGC freut sich,

ein wichtiger Teil in Ontarios wichtigem Cleantech-Sektor zu sein."



- Annie Ropar,Vorstandsmitglied, Ontario Capital Growth

Corporation



Informationen zu Ontario Capital Growth Corporation (OCGC):



OCGC ist ein vorstandsgeführte Agentur der Provinz Ontario, die

das Interesse der Regierung Ontarios am Ontario Venture Capital Fund,

der sich auf 205 Millionen $ beläuft, und dem 300 Millionen $

schweren Northleaf Venture Catalyst Fund vertritt. OCGC verwaltet und

betreibt auch den Ontario Emerging Technologies Fund. Für nähere

Informationen: http://www.ontario.ca/ocgc.



Annie Ropar, Ontario Capital Growth Corporation, +1-416-933-5902



Originaltext: Ontario Capital Growth Corporation

