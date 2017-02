Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Unicredit nach der jüngsten Kapitalmaßnahme von 28 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe sein Kursziel nun an die am Vortag gestartete Kapitalerhöhung und seine Gewinnschätzungen an die höhere Aktienanzahl angepasst, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Dienstag. Er blicke vorsichtig optimistisch auf die eingeleiteten Maßnahmen. Erhöhte Unsicherheiten in Europa seien jedoch ein potenzieller Störfaktor für die erhoffte Wende bei der italienischen Bank./tih/gl

