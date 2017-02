Der scheidende Vorstandschef Michael Mertin hinterlässt den Technologiekonzern profitabel: Jenoptik meldet eine Rekord-Marge und kann optimistisch in die Zukunft blicken.

Der Technologiekonzern Jenoptik hat dank eines Schlussspurts 2016 die höchste Umsatzrendite in seiner Geschichte verzeichnet. Der Betriebsgewinn kletterte nach vorläufigen Zahlen um zwölf Prozent auf 68 Millionen Euro, wie Jenoptik am Dienstag in Jena mitteilte. Er überstieg damit sowohl die Unternehmensprognose als auch Schätzungen von Analysten. Der Gewinn betrug damit rund zehn Prozent des Umsatzes, was eine Rekord-Marge bedeutet.

Jenoptik will diese Profitabilität nun auch in den nächsten Jahren erreichen. Da der Auftragseingang 2016 ebenfalls um rund 15 Prozent stieg, zeigte sich Vorstandschef ...

