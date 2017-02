Mainz (ots) - Mittwoch, 8. Februar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Wenig Geld im Minijob - Verdienst unter der Mindestlohngrenze Leckere Schokoladenbirne - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Lästige Hausstauballergie - Was hilft gegen Milbenbelastung?



Gast im Studio: Angelika Milster, Sängerin und Schauspielerin







Mittwoch, 8. Februar 2017, 17.15 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Upcycling: Möbel aus Müll - Abfall wieder eine Funktion geben







Mittwoch, 8. Februar 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Dakota Johnson in Hamburg - Premiere mit Jamie Dornan Carolin Kebekus im Kino - Premiere von "Schatz, nimm du sie!" Willem-Alexander und Maxima unterwegs - Königlicher Besuch







Mittwoch, 8. Februar 2017, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderatorin: Antje Pieper



Polens Armee rüstet auf - Das Heer der Freiwilligen Frankreich vor der Wahl - Kampf um den Élysée, Kampf um Europa Venezuela versinkt im Chaos - Am Rande des Ruins "außendienst": Marokkos Heiratsmarkt - Auf der Suche nach der großen Liebe



