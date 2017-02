Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Leaders Contact gibt Termin für die "Inside IT Leistungsverrechnung &Service Katalog Management" Konferenz 2017 bekannt.(press1) - 7. Februar 2017 - Von der Sicherung der grundlegendenInfrastruktur bis hin zur Bereitstellung individueller Hard- undSoftwarekomponenten im Unternehmen bietet die IT umfangreiche Services fürdie gesamte Organisation an. Transparenz und ein positives Kosten-Nutzen-Bewusstsein in Bezug auf die IT-Dienstleitungen zu schaffen ist nichteinfach, denn nicht immer werden die entstehenden Kosten gezielt undnachvollziehbar dem Verursacher zugewiesen. Selbst dort, woflächendeckende Verrechnungskonzepte bestehen, erfordert die zunehmendeVirtualisierung von Desktop/Client-Infrastrukturen entsprechendeAnpassungen. Wird der tatsächliche Aufwand nicht hinreichend ermittelt,kommt es häufig zu Auseinandersetzungen wenn es darum geht, wer für welcheLeistungen letztendlich bezahlt.Leaders Contact freut sich, in diesem Zusammenhang zum Best Practice Forumzum Thema interne IT Leistungsverrechnung am 25. und 26. April 2017 insSchloss Bensberg einzuladen.Dort erfahren Teilnehmer anhand spannender Beiträge aus namhaftenOrganisationen, wie die Optimierung Ihrer IT in der betrieblichen Praxisgelingen kann. Das Fachforum bietet die Möglichkeit zur Diskussion mitführenden Köpfen der Branche über mehr Transparenz und Kosteneffizienz inder IT Service Steuerung durch eine verbesserte interne ITLeistungsverrechnung und ein optimiertes Service Katalog Management aufdem Weg zu einem praktikablen IT Performance und Business Value Management.Diverse Round Tables und Working Groups laden zum interaktiven fachlichenAustausch ein. Das Leaders Contact Networking Dinner, eine Gelegenheit,das berufliches Netzwerk zu erweitern, rundet die Veranstaltung ab.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 10:30 ET (15:30 GMT)