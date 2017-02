Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Leaders Contact gibt Termin für die "Inside IT Contract Management"Konferenz 2017 bekannt.Ziel eines professionellen IT Contract Managements ist nicht nur eineumfassend klare Strukturierung der IT-Verträge eines Unternehmens, sondernEffizienzgewinne durch eine flexible Gestaltung der Vertragsabschlüsse zuerzielen, effektives Change- und Claim Management und eine positiveCompliance rund um alle IT-Verträge in allen Bereichen des Unternehmens.Entscheidend dabei ist es, Risiken für die Gesamtorganisation zuverringern und zu marktgerechten Preisen eine zuverlässige Bereitstellungaller geschäftsrelevanten IT-Services zu gewährleisten.Wie lassen sich fragmentierte Prozesse auf- bzw. ablösen, Durchlaufzeitensenken und mehr Transparenz schaffen? Wie strukturiert man dasVertragslifecycle-Management optimal für die individuelle betrieblichePraxis? An welcher Stelle können bestehende Verträge sinnvoll ergänztwerden, wo bedarf es grundlegende Neuverhandlungen und wie geht man dabeimit IT-Dienstleistern und Partner um?LeadersContact freut sich, für das Frühjahr 2017 erstmalig die Konferenz"Inside IT Contract Management" anzukündigen.Das Praxisforum wird am 25./26. April auf Schloss Bensberg bei Kölnstattfinden und Verantwortliche und leitende Funktionen aus den BereichenIT Contract Management, IT-Vertragsmanagement, IT Sourcing & VendorManagement, IT-Einkauf & Procurement, Service Level Management, ITControlling und IT Recht& Compliance zusammenbringen..Anhand aktueller Case Studies aus namhaften Unternehmen haben Teilnehmerdie Möglichkeit, Strategien für eine IT Contract Management Governance zuentwickeln. In engagierten Roundtables werden unter PeersSchlüsselkriterien über erfolgreiche automatisierteVerwaltungsmöglichkeiten diskutiert und in interaktive Working GroupsModelle für eine Reifegradanalyse, die der individuellen betrieblichenPraxis Rechnung trägt, entwickelt.Tanja Timmer - LeadCon Leaders ContactInternational GmbHTelefon: 030-2363972-43mailto:tanja.timmer@leaderscontact.comLeaders Contact International GmbHAls anbieterneutraler Veranstalter für Wirtschaftskonferenzen bieten wirIhnen unabhängige Business-Plattformen und beleuchten die neuesten Trendsund Entwicklungen aus Kunden- sowie aus Anbietersicht.Der fachliche Austausch zu brandaktuellen Themen steht dabei für uns anoberster Stelle. So bieten wir Ihnen direkte Anregungen für Ihre täglicheArbeit verbunden mit konkreten Lösungsansätzen, damit Sie Ihre zukünftigenHerausforderungen mit Bravur meistern.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

February 07, 2017 10:31 ET (15:31 GMT)