Der Markt für Historische Wertpapiere entwickelte sich 2016 sehr erfreulich. Abzulesen ist dies am HSTM Historic Stocks Market Index. Dieser kletterte 2016 um 12,2 Prozent von 111,06 auf 124,55 Punkte. Der Index spiegelt die Preisentwicklung von 100 internationalen Historischen Wertpapieren wider. Im Index sind klangvolle Namen wie die Gründeraktien von Siemens, Linde oder die Papiere der Großbank HSBC aber auch alte und hochdekorative Stücke wie die Papiere der frühen spanischen Handelsgesellschaften vertreten.

"Vor allem Nonvaleurs aus Asien, Russland sowie Südamerika waren im zweiten Halbjahr sehr gefragt", blickt Matthias Schmitt, Auktionator bei der HWPH Historisches Wertpapierhaus AG, auf die vergangenen Monate zurück. Interessant ist, dass die Käufer in diesen Regionen im Durchschnitt wesentlich jünger als in den etablierten westlichen Märkten sind. "Allgemein lässt sich derzeit beobachten, dass es schwierig ist, gute Stücke anbieten zu können", erläutert Mario Boone vom Centrum voor Scriptophilie die derzeitigen Herausforderungen. "Aber wenn seltene Stücke angeboten werden, dann treffen diese auf eine gute Nachfrage".

Zu diesen seltenen Stücken zählen die 100 im Index enthaltenen Werte. "Bei der Auswahl der Indextitel wurde unter anderem darauf geachtet, dass nicht zu viele Stücke verfügbar sind", so Volker Malik von der Scripovest AG, die zusammen mit der HWPH AG und dem Centrum voor Scriptophilie halbjährlich den Index ermittelt. Die meisten Papiere sind zwischen 15 und 50 Mal im Sammlermarkt vorhanden. Damit ist sichergestellt, dass regelmäßig Auktionsumsätze stattfinden und somit ein Indexwert berechnet werden kann. Ein besonderer Service wird interessierten Investoren und Sammlern auf der Indexseite geboten: Unter https://hstm-index.de sind alle 100 Indexwerte portraitiert, der Preisverlauf ist für jeden einzelnen Titel dargestellt. Es gibt eine Alarmfunktion: Sobald ein Titel in einer Auktion angeboten wird, werden Sammler, die sich für dieses Stück interessieren, per E-Mail über das Angebot informiert.

Über Historische Wertpapiere: Historische Wertpapiere, auch Nonvaleurs genannt, sind alte Aktien- und Anleihezertifkate ohne Börsenwert. Bei Sammlern stehen die antiken Urkunden hoch im Kurs. Für Spitzenstücke, wie beispielsweise Papiere mit Original- Signaturen von John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Charlie Chaplin, Johann Wolfgang von Goethe oder Richard Wagner werden Preise im fünfstelligen Bereich bezahlt.

