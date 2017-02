Ein Anstieg der Unternehmens-Gewinne von zwölf Prozent im laufenden Jahr könnte auch die Aktienkurse wieder befeuern, rechnet die Investmentbank Morgan Stanley vor. Wir schauen nach, welche Aktienfonds zuerst von so einem Segen profitieren könnten.Erst wenn die Unternehmens-Gewinne in Europa wieder steigen, können auch die Aktienmärkte ihre Aufholjagd starten. Im vergangenen Jahr sah es noch nicht danach aus. Doch die Research-Abteilung der Investmentbank Morgan Stanley glaubt daran, dass in 2017 die Trendwende kommen wird: Eine Analyse der Gewinne von 75 Unternehmen im vierten Quartal 2016 ergab die "stärksten Ergebnisse seit über sechs Jahren", zitiert die FT aus der Studie. Darin würden 43 Prozent aller Unternehmen ihre Gewinn-Erwartungen um mindestens fünf Prozent übertreffen.

