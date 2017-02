Zürich - Immer mehr alpine Skiorte erkennen das Potenzial der Digitalen Transformation und orientieren sich bei ihren Online- und Offlineangeboten verstärkt am Kundenerlebnis. Der Digitalisierungsgrad der Skigebiete variiert jedoch stark. Die Möglichkeiten, die sich aus Digitalisierung, Mobile, Social Media und Co. ergeben, macht sich das Skigebiet Zermatt am besten zunutze, gefolgt von Davos Klosters und Sölden auf den Rängen zwei und drei. Schlusslicht und damit mit dem grössten Aufholbedarf in der Nutzung digitaler Technologien ist das Skigebiet Samnaun. Zu diesem Ergebnis kommt die auf Digitale Transformation spezialisierte Beratungsfirma Atos Consulting in einer bei 14 ausgewählten Skigebieten durchgeführten Analyse.

Untersucht wurden zwölf Grossskigebiete in der Schweiz sowie zwei in Österreich mit mehr als 150 Pistenkilometern. Zentraler Untersuchungsgegenstand war dabei eine für einen Skifahrer typische Customer Journey, also: Recherche, Anreise, Skifahren, Mittagessen und Rückreise. Innerhalb dieser Journey wurden typische Anwendungsfälle wie beispielsweise «Welche Bahnen und Pisten sind aktuell geöffnet?» oder «Kann ich Tickets online/per App kaufen?» hergeleitet und durch Customer-Experience-Experten von Atos Consulting bewertet.

Zermatt überzeugt digital

Den ersten Platz belegt das Skigebiet Zermatt mit einer Note von 4.9 (Höchstnote 6). Der Walliser Skiort überzeugt mit einem hervorragenden Angebot auf allen digitalen Kanälen. So profitieren Besucher nebst dem Pflichtprogramm mit Pistenplan, Wetterinfos und Ticketshop auch von einem Fahrplan der Bahnen, gratis-WLAN sowie der App «Skiguide Zermatt». Die App überzeugt als eine der besten der in der Analyse betrachteten Lösungen, indem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...