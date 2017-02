Brüssel - EU-Justiz- und Verbraucherkommissarin Jourova: VW sollte europäischen Kunden eine Sachleistung anbieten - Aktiennews EU-Justiz- und Verbraucherkommissarin Vera Jourová hat bei einem Treffen mit VW-Konzernchef Matthias Müller gestern (Montag) in Brüssel erneut eine faire Behandlung aller vom VW-Abgasskandal betroffenen europäischer Verbraucher gefordert, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

