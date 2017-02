FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank positiver Gewinnaussichten der Unternehmen traut die DZ Bank dem Dax bis zum Jahresende einen Anstieg auf 12 500 Punkte zu. Gegenüber dem aktuellen Stand von knapp unter 11 600 Punkten wäre dies ein Plus von rund 8 Prozent. Zuvor hatte Analyst Christian Kahler noch mit einem Jahresendstand des deutschen Leitindex von 12 000 Punkten gerechnet. "Nach Jahren der Stagnation scheinen für die Unternehmen des Dax erstmalig wieder deutliche Gewinnsteigerungen möglich", schrieb der Experte in einer Studie vom Dienstag. Ähnliches gelte auch für die im EuroStoxx 50 und im Stoxx 50 gelisteten Firmen.

Kahler sieht die Aussichten auf weltwirtschaftliche Zuwächse in den Jahren 2017 und 2018 positiv. Gründe dafür seien unter anderem mögliche fiskalpolitische Programme der Staaten und die Beschleunigung der Konjunktur in den Schwellenländern. Entsprechend positiv seien die Aussichten für die hiesigen Konzerne: "Die Mehrzahl der Dax-Unternehmen steht dieser Tage vor Rekordergebnissen, und es ist kaum zu erwarten, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird."

Die Unternehmen im Dax scheinen Kahler zufolge vor diesem Hintergrund sehr gut positioniert zu sein für einen weiteren Kursaufschwung. Insbesondere zyklische Aktien, die stark an der Konjunktur hängen, dürften in den Jahren 2017 und 2018 gute Aussichten auf Kursgewinne haben./la/gl/he

ISIN DE0008469008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0232 2017-02-07/17:18