FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Allerdings hielten sich die Kursgewinne in Grenzen. Nach dem Rückschlag zum Wochenstart und einem verhaltenen Auftakt schaffte es der Dax zwar ins Plus. Neue Bestmarken an der Wall Street sorgten aber nur kurz für einen zusätzlichen Schub.

Zum Schluss notierte der deutsche Leitindex, der anfangs von einer überraschend schwachen heimischen Industrieproduktion gebremst worden war, 0,34 Prozent höher bei 11 549,44 Punkten. Marktbeobachter Jens Klatt sprach von einer Erholungsbewegung. "Doch es bleibt ein fader Beigeschmack", warnte er vor zu viel Optimismus. Das Börsenbarometer stehe angesichts der bleibenden politischen Unsicherheiten "auf wackeligen Füßen" und könne jederzeit wieder die Unterstützungszone um die Marke von 11 400 Punkten testen. Für anhaltende Nervosität sorge insbesondere die Politik von US-Präsident Donald Trump.

Nichtsdestotrotz ging es am Dienstag für die anderen deutschen Indizes bergauf: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss 0,92 Prozent fester bei 22 571,20 Punkten, während der Technologiewerte-Index TecDax 0,23 Prozent auf 1834,38 Punkte gewann./gl/he

