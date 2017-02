Von Hans Bentzien

FRANKFURT/MAINZ (Dow Jones)--Bundesbank-Präsident Jens Weidmann betrachtet den jüngsten kräftigen Anstieg der Inflationsraten in Deutschland und in der Eurozone noch nicht als eine grundsätzliche "Rückkehr der Inflation". Bei einer Konferenz in Mainz sagte Weidmann laut vorab verbreitetem Redetext, dieser Anstieg habe vor allem auf dem Ölpreis beruht, der binnenwirtschaftliche Preisdruck sei jedoch noch relativ gering.

Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Preise waren im Januar in Deutschland mit einer Jahresrate von 1,9 Prozent gestiegen und in der Eurozone mit 1,8 Prozent. Vor allem deutsche Ökonomen und Politiker hatten daraufhin eine Ende der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gefordert.

Weidmann, der als Bundesbank-Präsident dem EZB-Rat angehört, mag sich dem nicht anschließen. "Sieht man vom Ölpreiseffekt einmal ab, ist der binnenwirtschaftliche Preisdruck derzeit noch vergleichsweise gering. Die so genannte Kernrate, also die Inflationsrate ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel, lag zuletzt bei rund 1 Prozent", sagte er.

Die Jahresveränderungsrate des Ölpreises sei derzeit so hoch, weil dieser vor einem Jahr sein Tief erreicht habe. "Dieser Anstieg wird sich im Jahresverlauf wieder aus der Inflationsrate herauswaschen, wenn der Ölpreis nicht weiter zulegt und es nicht zu Zweitrundeneffekten kommt", sagte Weidmann.

Andererseits sieht sich Weidmann von der aktuellen Inflationsentwicklung in seinem Urteil bestätigt, dass der Euroraum von einer Deflation, also einer Abwärtsspirale aus fallenden Löhnen und Preisen, die manche in der Vergangenheit beschworen und zur Rechtfertigung der Staatsanleihenkäufe herangezogen hätten, mittlerweile weit entfernt sei.

"Vor diesem Hintergrund ist eine expansive Ausrichtung der Geldpolitik derzeit zwar angemessen. Allerdings kann man durchaus unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob wir das geldpolitische Gaspedal immer weiter durchtreten sollten", sagte Weidmann. Er hatte im Dezember gegen eine Verlängerung der Wertpapierankäufe bis Ende 2017 gestimmt.

