Belgische Atomkraftwerke haben häufiger Pannen als deutsche. Hierzulande macht sich Angst breit. Politiker, Aktivisten und Anwohner der Grenzregion fordern: Abschalten!

Von "belgischen Bröckel-Reaktoren" spricht Nordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel, die Grünen-Umweltexpertin Sylvia Kotting-Uhl gar von einer "Zeitbombe an unserer Grenze". Wenn in Deutschland über belgische Atomkraftwerke gesprochen wird, schwingt Panik mit. Seit 2012 Tausende feine Risse in zwei Reaktorbehältern gefunden wurden, fühlen sich die deutschen Mahner bei jedem Vorfall bestätigt und fordern: Die Meiler Doel 3 und Tihange 2 müssen vom Netz. Aber sind belgische Reaktoren tatsächlich so gefährlich? Und sind sie anfälliger als die deutschen?

Ganz so eindeutig, wie mitunter behauptet wird, ist es wohl nicht. Ja, die belgischen Akw haben häufiger Pannen als deutsche. Aber eine Gefahr, dass die Kraftwerke bald in die Luft fliegen, sehen Experten nicht.

Die OECD-Kernenergie-Agentur NEA, in der auch Belgien und Deutschland organisiert sind, verweist auf die hohen Sicherheitsstandards in beiden Ländern. Man habe großes Vertrauen, dass die Aufsichtsbehörden die Gesundheit und Sicherheit der Menschen schützen, heißt es dort.

Und auch die Reaktorsicherheitskommission in Bonn sieht keine akute Gefahr - solange alles nach Plan läuft. Zweifel äußern die deutschen Experten nur für den Ausnahmefall und besondere Belastungen: Ob der 65 Kilometer von Aachen entfernte Meiler Tihange 2 und Doel 3 bei Antwerpen auch bei Störungen sicher wären? Hinweise auf das Gegenteil gibt es nach einer Expertise vom April 2016 aber auch nicht. Genaues weiß man nicht.

Was würde im Ernstfall passieren? Eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien von Ende Oktober nimmt eine Reaktorkatastrophe in Tihange an. Aachen und die Region könnten demnach unbewohnbar werden. Bei ungünstigem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...