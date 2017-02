Auf dem Deutschland-Dinner stellte sich Daimler-Chef Dieter Zetsche den Fragen der Handelsblatt-Leser. Nicht alle konnten an einem Abend beantwortet werden - bis jetzt.

400 Gäste und noch viel mehr Fragen - Ende November lud das Handelsblatt seine Leser zum Deutschland-Dinner mit Daimler-Chef Dieter Zetsche in das Mercedes-Museum in Stuttgart. Sie erlebten einen selbstbewussten Konzernchef, der Elektroautos einführen und den Konzern umbauen will. Doch nach eineinhalb Stunden Diskussion blieben immer noch Fragen unserer Leser offen. Hier nun die Antworten:

1. In Paris haben Sie mit "CASE" vier Zukunftsfelder der Mobilität vorgestellt. Was steckt dahinter?

CASE steht bei uns für "Connected, Autonomous, Shared & Service und Electric Drive". Jeder dieser vier Trends alleine hat die Kraft, unsere Industrie auf den Kopf zu stellen. Die wahre Revolution liegt darin, die Trends perfekt zu verzahnen und dem Kunden das überzeugendste Gesamtpaket bieten zu können. Wir haben deswegen bei Mercedes-Benz eine neue Einheit geschaffen, die sich genau darum kümmert. Wir glauben, der Wandel vom Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister umfasst mehr als das reine Produkt: Das Auto der Zukunft wird sich zur Plattform für eine Vielzahl neuer Services entwickeln, die weit über Mobilität alleine hinausgehen - vom mobilen Büro über den persönlichen Fitness-Coach bis zum persönlichen Assistenten.

2. Wie weit ist Daimler beim Autonomen Fahren? Wird der autonome Mercedes-Benz ohne Pedale und Steuer kommen?

Wir haben in unseren Fahrzeugen heute schon sehr viele teilautomatisierte Fahrfunktionen auf der Straße, in denen das Auto den Fahrer beim Lenken, Bremsen und Parken unter-stützt. Die neue E-Klasse setzt hier nochmal neue Standards. In absehbarerer Zeit wird es weitere Situationen geben, in denen wir die Fahraufgabe zu großen Teilen dem Fahrzeug überlassen können. Wie konkret diese Anwendungsfälle aussehen werden, hängt von vielen Faktoren ab, die wir nicht alleine in der Hand haben: Die Diskussion über rechtliche und gesellschaftliche Themen ist beispielsweise unerlässlich. Klar ist auch: Vollautomatisiertes Fahren braucht noch intensive Entwicklungsarbeit. Und auch wenn immer mehr lästige und stressige Fahrmanöver abgenommen werden, gilt für unsere Fahrzeuge weiterhin: Der Fahrer hat die Wahl, ob er autonom unterwegs sein möchte oder selbst fährt. Daher steht fest, dass unsere Autos immer Pedal und Steuer haben werden.

3. Ist das Elektroauto eine Chance oder eher eine Bedrohung für die deutsche Automobilindustrie?

Unsere Industrie steht vor einem Wandel hin zur Elektromobilität. Wir sehen diesen Wandel als Chance: Wir legen den Schalter jetzt um und starten mit unserer neuen Marke EQ in die Elektromobilitätsoffensive. Trotzdem werden Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybrid-Antriebe sowie reine Elektrofahrzeuge aber noch über viele Jahre nebeneinander existieren. Die Parallelentwicklung der verschiedenen Technologien bedeutet für die nächsten Jahre einen höheren Aufwand für uns. Natürlich wird der Wandel zur Elektromobilität auch Aufgaben und ...

