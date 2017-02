ZÜRICH (Dow Jones)--Auf Erholungskurs ist der Aktienmarkt in Zürich am Dienstag gegangen. Damit reihte sich der Markt in die überwiegend freundlichen Märkte in Europa ein. An der Wall Street erklomm der Dow-Jones-Index ein neues Allzeithoch. Dennoch blieb die Kauflaune verhalten wegen der politische Skepsis rund um die US-Administration und wegen der in diesem Frühjahr anstehenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden. Zunächst dürften aber bevorstehende Quartalszahlen die Börsianer in Zürich beschäftigen. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 8.370 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,09 (zuvor: 42,83) Millionen Aktien.

Am Mittwoch werden ABB und Syngenta Zahlen ausweisen. Die Aktien stiegen um 0,6 Prozent bzw 0,5 Prozent. ABB hat in jüngster Zeit von der Hoffnung auf Infrastrukturaufträge aus den USA profitiert. Pharmawerte fanden erneut die Gunst der Anleger. Roche stiegen um 1 Prozent, Novartis um 0,8 Prozent und Actelion um 1,6 Prozent.

Die in Zürich gelistete Aktie von Austriamicrosystems (AMS) verteuerte sich um 22 Prozent. Sehr gut kam der Ausblick an. "2016 ist abgehakt", so ein Marktteilnehmer zu dem durchwachsenen Zahlenwerk. Während der Umsatz im vierten Quartal noch in Augenhöhe mit der Markterwartung ausgefallen sei, habe die Marge des Apple-Zulieferers enttäuscht. "Die Erwartungen an das iPhone 8 sind hoch", so der Teilnehmer weiter. Sollte es hier in den kommenden Monaten enttäuschende Nachrichten geben, könnte der Kurs auch schnell wieder einknicken.

