Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag fester geschlossen und damit den schwachen Wochenauftakt wieder wettgemacht. Im Handel wurde auf die Erstarkung des US-Dollar als Kurstreiber für die europäischen Aktienmärkte verwiesen. Am Nachmittag kam weitere Unterstützung von den US-Börsen, wo die Indizes im frühen Handel zwischenzeitlich auf neue Rekordwerte kletterten. Am Schweizer Markt zogen vor allem die schwergewichtigen Pharmawerte die Indizes mit klaren Avancen nach oben.

In den USA würden die Investoren weiterhin auf Steuersenkungen, höhere Investitionen und eine lockerere Regulierung unter der Regierung von Donald Trump hoffen, meinte ein Marktbeobachter. Deutlich zurückhaltender blieben die Kommentare allerdings an den europäischen Handelsplätzen, wo auf die anhaltende Unsicherheit sowohl wegen der protektionistischen Politik der neuen US-Regierung wie auch wegen des wachsenden Zuspruchs für EU-kritische Parteien in Europa verwiesen wurde.

Bei Börsenschluss notierte der Swiss Market Index (SMI) 0,47% höher bei 8'370,14 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich knapp über die Marke von 8'400 Punkten gestiegen war. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, schloss 0,41% im Plus auf 1'329,16 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte 0,54% auf 9'161,80 Zähler zu. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 23 im Plus ...

