Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Dienstag etwas erholt. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 11.549 Punkte.

Einerseits setzt der Markt auf steigende Unternehmensgewinne aufgrund eines besseren wirtschaftlichen Umfelds. Die DZ Bank hat deswegen nun ihr Jahresendziel für den DAX auf 12.500 Punkte erhöht, von bisher 12.000 Punkten. Andererseits bleiben die Anleger aber vorsichtig, wegen der politischen Risiken wie den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich, aber auch wegen der Lage in Griechenland, nachdem der IWF einen Schuldennachlass gefordert hat.

Der Umsatz war so auch deutlich rückläufig. "Das macht die Erholung wacklig", sagte ein Marktteilnehmer.

Zudem wurde die Erholung vor allem von konjunkturunabhängigen oder defensiven Aktien angeführt: Henkel stiegen um 0,9 Prozent, Beiersdorf um 1,2 Prozent, RWE um 1,8 Prozent und Vonovia um 2,5 Prozent. Die Autotitel und die zuletzt gefragten Banken wurden dagegen vernachlässigt. Unter den Zyklikern waren nur einige wenige Titel gesucht, so Siemens, BASF und, nach einer Hochstufung durch die australische Bank Macquarie, Thyssenkrupp. Eine Abstufung von "Kaufen" auf "Halten" durch Kepler drückte dagegen die Daimler-Aktie um 0,7 Prozent nach unten.

Munich Re werden nach schwachen Ergebnissen verkauft - Gea mit Aktienrückkauf fest

Die Berichtssaison rückte nun die Rückversicherer in den Blick. Bei der Munich Re ist der Gewinn nach Steuern mit 500 Millionen Euro um rund 10 Prozent hinter der Konsensprognose der Analysten geblieben. Der Kurs notierte 0,5 Prozent leichter. Hannover Rück hat dagegen das Gewinnziel 2016 deutlich übertroffen, was den Kurs um 1,6 Prozent steigen ließ.

Bei den deutschen Nebenwerten fielen Gea-Aktien mit einem Kursplus von 3,6 Prozent auf. Der Hersteller von Anlagen für die Lebensmittelindustrie will für bis zu 450 Millionen Euro Aktien zurückkaufen. Nach einer Gewinnwarnung im dritten Quartal 2016 müsse Gea das Anlegervertrauen zurückgewinnen, kommentierte die DZ Bank.

Metro holen Dividendenabschlag zum Teil auf

Metro-Aktien handelten 2,2 Prozent oder 0,68 Euro niedriger. Das Kursminus ging ganz auf das Konto des Dividendenabschlags von 1 Euro je Stammaktie. Die Aktionäre haben am Vorabend der Aufspaltung der Metro in einen Lebensmittelhändler und einen Händler von Unterhaltungselektronik wie erwartet zugestimmt.

Jenoptik hat 2016 beim Auftragseingang und Gewinn die Konsensprognosen leicht übertroffen. Der Kurs handelte 0,5 Prozent fester. Osram stiegen vor ihren Quartalszahlen am Dienstag um 1,4 Prozent auf 55,43 Euro, so hoch wie zuletzt während der Übernahmespekulationen im Oktober.

In der vierten Reihe profitierten LPKF Laser mit einem Plus von 12,8 Prozent auf 7,92 Euro von steigenden Auftragseingängen. Die Analysten der DZ Bank zeigten sich trotz der Entwicklung skeptisch und bekräftigten ihre Verkaufsempfehlung. Gegen die Aktie spreche die "sehr hohe Bewertung". Der "Fair Value" liege bei 5,30 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,9 (Vortag: 94,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,85 (Vortag: 3,61) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 16 -verlierer und 0 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.549,44 +0,34% +0,60% DAX-Future 11.545,00 +0,19% +0,87% XDAX 11.548,14 +0,34% +0,88% MDAX 22.571,20 +0,92% +1,72% TecDAX 1.834,38 +0,23% +1,25% SDAX 9.722,17 +0,21% +2,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,47 4 ===

February 07, 2017 11:50 ET (16:50 GMT)

